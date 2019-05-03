В Амстердаме запретят бензиновые и дизельные автомобили

3 Май 23:55 2019-05-03T23:55:47+03:00

Городские власти ограничения будут вводить постепенно и начнут уже со следующего года

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К 2030 году с улиц Амстердама исчезнет бензиновый и дизельный транспорт. Автомобилям и мотоциклам с такими двигателями просто запретят въезд в город. Такое решение принял муниципалитет после того, как стало известно, что продолжительность жизни горожан сократилась на год.

«Загрязнение часто является тихим убийцей и представляет собой одну из величайших опасностей для здоровья в Амстердаме», - сказала член городского совета Шарон Дейксма.

Власти Амстердама будут вводить ограничения постепенно. Первый этап начнется уже в следующем году - для проезда дизельный автомобилей старше 15 лет закроют опоясывающую город кольцевую дорогу. Затем с 2022 года центр города закроют для общественного транспорта и такси, работающих на бензине. Еще через два года запрет начнет действовать в отношении прогулочных катеров и лодок на каналах, а также мопедов, пишет газета The Guardian.

Наряду с запретами муниципалитет планирует и поощрительные меры. Так владельцам электрокаров предоставят льготы, для них по городу установят зарядные устройства. До 2025 года в городе должно появиться от 16 тыс. до 23 тыс. станция подзарядки электромобилей. Сейчас их в Амстердаме всего около 3 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU