В Донецке образовались очереди из желающих получить гражданство РФ

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-03T11:12:11+03:00

Прием необходимых документов начался в 09:00 по местному времени

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В Донецкой Народной Республике выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме.

Прием необходимых документов начался в 09:00 по местному времени. На тот момент у здания республиканской миграционной службы МВД уже собралось более 80 человек

- Тут уже с пяти утра стоят. Мы в 06:30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет, - отметил один из жителей Донецка.

При этом, с 7 мая текущего года подать документы на оформление российского гражданства можно во всех подразделениях миграционной службы ДНР, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, 24 апреля этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии". Павел Климкин заявил, что это новый "паспортный" этап оккупации региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706577" frameborder="0"></iframe> Упрощена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР: какие документы теперь нужно подавать.

ИСТОЧНИК KP.RU