В Донецке образовались очереди из желающих получить гражданство РФ
В Донецкой Народной Республике выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме.
Прием необходимых документов начался в 09:00 по местному времени. На тот момент у здания республиканской миграционной службы МВД уже собралось более 80 человек
- Тут уже с пяти утра стоят. Мы в 06:30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет, - отметил один из жителей Донецка.
При этом, с 7 мая текущего года подать документы на оформление российского гражданства можно во всех подразделениях миграционной службы ДНР, сообщает "РИА-Новости".
Напомним, 24 апреля этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии". Павел Климкин заявил, что это новый "паспортный" этап оккупации региона.
Упрощена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР: какие документы теперь нужно подавать.
ИСТОЧНИК KP.RU