2019-05-03T11:12:11+03:00
В мире

В Донецке образовались очереди из желающих получить гражданство РФ

Прием необходимых документов начался в 09:00 по местному времени
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Донецке образовались очереди из желающих получить гражданство РФВ Донецке образовались очереди из желающих получить гражданство РФФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Донецкой Народной Республике выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме.

Прием необходимых документов начался в 09:00 по местному времени. На тот момент у здания республиканской миграционной службы МВД уже собралось более 80 человек

- Тут уже с пяти утра стоят. Мы в 06:30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет, - отметил один из жителей Донецка.

При этом, с 7 мая текущего года подать документы на оформление российского гражданства можно во всех подразделениях миграционной службы ДНР, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, 24 апреля этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии". Павел Климкин заявил, что это новый "паспортный" этап оккупации региона.

Упрощена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР: какие документы теперь нужно подавать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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