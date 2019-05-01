Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины. Соответствующий указ размещен в среду, 1 мая, на сайте Кремля.
"Владимир Путин подписал указ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке»", - говорится в документе.
Путин, как ранее сайт kp.ru, заявлял, что граждане России, и Украины только выиграют, если будет общее гражданство.
Напомним, в среду, 24 апреля, глава президент России Владимир Путин издал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже российский лидер отметил, что Москва рассматривает вариант предоставления российского гражданства для всех граждан Украины в упрощенном порядке.
Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU