2019-05-01T13:35:31+03:00
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины

Соответствующий документ размещен на сайте Кремля
Марина ВЕНЦОВА
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Путин упростил порядок получения гражданства РФ для допкатегорий граждан УкраиныПутин упростил порядок получения гражданства РФ для допкатегорий граждан УкраиныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины. Соответствующий указ размещен в среду, 1 мая, на сайте Кремля.

"Владимир Путин подписал указ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке»", - говорится в документе.

Путин, как ранее сайт kp.ru, заявлял, что граждане России, и Украины только выиграют, если будет общее гражданство.

Напомним, в среду, 24 апреля, глава президент России Владимир Путин издал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже российский лидер отметил, что Москва рассматривает вариант предоставления российского гражданства для всех граждан Украины в упрощенном порядке.

Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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