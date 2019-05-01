Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины

СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-01T13:35:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины. Соответствующий указ размещен в среду, 1 мая, на сайте Кремля.

"Владимир Путин подписал указ «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке»", - говорится в документе.

Путин, как ранее сайт kp.ru, заявлял, что граждане России, и Украины только выиграют, если будет общее гражданство.

Напомним, в среду, 24 апреля, глава президент России Владимир Путин издал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже российский лидер отметил, что Москва рассматривает вариант предоставления российского гражданства для всех граждан Украины в упрощенном порядке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705321" frameborder="0"></iframe> Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU