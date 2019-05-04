2019-05-04T13:17:22+03:00
Происшествия

Башенный кран упал на стройке жилого дома на западе Москвы

В результате инцидента пострадала крановщица
Марина ВЕНЦОВА
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Башенный кран рухнул в Москве. Фото: соцсетиБашенный кран рухнул в Москве. Фото: соцсети
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На улице Гжатской, вл. 9 на западе Москвы на стройке жилого дома упал башенный кран. Как передает источник «КП», в результате происшествия пострадала крановщица.

В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии. Следственная группа, которая прибыла на место, разбирается в ситуации.

Как отметили в столичном Центре организации дорожного движения, из-за падения башенного крана ограничено движение автомобилей на Гжатской улице.

В Москве упал строительный кран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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