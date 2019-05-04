Инфраструктура для освоения Аргунского месторождения урана в Забайкалье будет создана до конца года

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-04T14:36:54+03:00

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До конца 2019 года будет создана необходимая инфраструктура для разработки Аргунского и Жерлового месторождений урана (Рудник № 6) Приаргунского ГОК. Запуск рудника позволит спасти от расселения Краснокаменск – второй по численности город Забайкальского края.

На создание инфраструктуры для разработки месторождений урана в Забайкалье до 2021 года выделяется около 3 млрд. руб. На эти деньги будут построены комплекс очистки шахтных вод, эстакады трубопроводов, 10 зданий и сооружений, а также подъездная дорога до шахты. Средства поступят в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», которую курирует Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Реализация этого проекта позволит сохранить сотням людей рабочие места, стабильно развиваться второму по величине городу Забайкальского края, а также крупнейшему в стране уранодобывающему предприятию, - подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. - Для Дальнего Востока сохранения населения и увеличение количества жителей остается приоритетной задачей. От реализации проекта зависят условия жизни многих людей, и наша задача сделать все, чтобы предприятие работало и развивалось.

Планируется, что первая очередь рудника будет запущена в 2023 году. По прогнозам, рудник №6 будет обеспечивать 51% всей добычи урана в России и на 21% покроет потребности в уране российских АЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU