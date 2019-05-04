2019-05-04T15:15:05+03:00
Экономика

Казахстан спустя три года возобновил транзит газа из Туркмении в Россию

Транспортировка была прекращена в 2016 году из-за спора на цену топлива
Марина ВЕНЦОВА
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Казахстан спустя три года возобновил транзит газа из Туркмении в РоссиюКазахстан спустя три года возобновил транзит газа из Туркмении в РоссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Казахстанский национальный газовый оператор "КазТрансГаз" (КТГ) возобновил транзит газа из Туркмении в Россию по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр" спустя трехлетний перерыв.

Объем транспортировки туркменского газа в Россию, как уточнили в казахской компании, составляет 15 миллионов кубометров в сутки. К настоящему времени с момента возобновления транзита через казахскую территорию уже прокачано более 220 миллионов кубометров газа.

Напомним, транзит в РФ туркменского газа через территорию Казахстана был прекращен в 2016 году на фоне спора между Москвой и Ашхабадом из-за цены на топливо. В начале текущего года стороны сумели договориться о возобновлении поставок.

Ранее сайт кp.ru писал, что поставки туркменского газа были прекращены в Россию после аварии на участке газопровода САЦ-4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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