СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-04T15:15:05+03:00

Казахстан спустя три года возобновил транзит газа из Туркмении в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Транспортировка была прекращена в 2016 году из-за спора на цену топлива

Изменить размер текста: A A

Казахстанский национальный газовый оператор "КазТрансГаз" (КТГ) возобновил транзит газа из Туркмении в Россию по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр" спустя трехлетний перерыв.

Объем транспортировки туркменского газа в Россию, как уточнили в казахской компании, составляет 15 миллионов кубометров в сутки. К настоящему времени с момента возобновления транзита через казахскую территорию уже прокачано более 220 миллионов кубометров газа.

Напомним, транзит в РФ туркменского газа через территорию Казахстана был прекращен в 2016 году на фоне спора между Москвой и Ашхабадом из-за цены на топливо. В начале текущего года стороны сумели договориться о возобновлении поставок.

Ранее сайт кp.ru писал, что поставки туркменского газа были прекращены в Россию после аварии на участке газопровода САЦ-4.

ИСТОЧНИК KP.RU