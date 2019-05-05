2019-05-05T06:49:35+03:00
В мире

Якутск назвали самым «экстремальным» городом в мире

Испанская газета составила рейтинг самых сложных для жизни и туризма населенных пунктов на планете
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Испанская газета назвала Якутск самым «экстремальным» городом в миреИспанская газета назвала Якутск самым «экстремальным» городом в миреФото: Евгения ГУСЕВА
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Российский город Якутск возглавил рейтинг самых «экстремальных» населенных пунктов на Земле, составленный испанской газетой El Pais. Издание отмечает, что в ее список вошли города, где очень трудно приходится не только иностранным туристам, но и местным жителям – из-за слишком холодного или чересчур жаркого климата, а также из-за их расположения – например, на такой высоте в горах, что там сложно дышать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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