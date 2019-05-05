Медведчук обвинил Порошенко в умышленном срыве обмена пленными

СЕГОДНЯ 08:40 2019-05-05T08:40:12+03:00

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что ранее он достиг договоренности об обмене

Изменить размер текста: A A

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обвинил действующего президента Украины Петра Порошенко в срыве обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Порошенко умышленно не хотел обмена", - сказал Медведчук. По его словам, ему ранее удалось достичь договоренности об обмене пленными, однако Порошенко "не занимался этим вопросом". Медведчук добавил, что если избранный президент Украины Владимир Зеленский "даст добро" на обмен, то его можно будет "провести за три-пять дней".

Медведчук также заявил, что с мая прошлого года не участвовал в заседаниях гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Политик отметил, что причиной этому, по его мнению, стало нежелание украинских властей выполнять достигнутые ранее договоренности по обмену по формуле "всех на всех".

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Последний крупный обмен удерживаемыми его сторонами лицами состоялся в декабре 2017 года. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных.

ИСТОЧНИК KP.RU