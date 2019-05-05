В Нью-Йорке состоялась акция "Бессмертный полк"

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-05T10:26:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Акция "Бессмертный полк" состоялась в субботу, 4 мая, в Нью-Йорке. В шествии приняли участие более 2 тысяч человек - как англоязычные американцы, так и бывшие соотечественники, которых в пятый раз в истории объединил "Бессмертный полк".

"Дедушка Каленик Кодруль прошел всю войну, имел медали, в том числе "За отвагу", служил в пехоте на Украине, в Белоруссии, дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге", - рассказала корреспонденту ТАСС одесситка Марина Благодарь, которая пришла на шествие вместе со своим 16-летним сыном Максимом.

Подросток, обучающийся в одной из школ Бруклина, рассказал, что его одноклассники ничего не знают о Второй мировой войне. "Для них эта память не важна. Я же сам захотел участвовать в шествии, так как считаю День Победы великим днем, и если бы его не было, мы бы разговаривали сейчас не на родном, а немецком языке. Участники той войны отдали жизнь за нас, но многие об этом забывают", - заметил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706852" frameborder="0"></iframe> В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк».

Американец Франк Джамфри, пришедший на акцию вместе со своей женой из России, в свою очередь, назвал 9 мая великим днем. "К сожалению, - признал молодой человек, - большинство американцев ничего об этом не знают, а надо учить этой мировой истории с детства, с самого маленького возраста, потому что ты потеряешь себя, если не знаешь своего прошлого, если не помнить, что делали предки, чтоб ты мог жить здесь и сейчас", - отметил он.

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Томске в 2012 году. В 2019 году памятное шествие состоится на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов в России и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU