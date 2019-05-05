Новый король Таиланда присвоил титулы членам королевской семьи

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-05T10:38:49+03:00

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Новый король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) присвоил различные титулы членам королевской семьи. Церемония, состоявшаяся в Бангкоке, транслировалась таиландскими телеканалами.

Вручение титулов состоялось в рамках второго дня коронации, начавшегося тронном зале Амариндра Виничхая в Большом королевском дворце с вручения монограммы и наделения королевским титулом Рамы Х. Так, покойный отец Рамы Х Рама IX получил титул Его Величества короля Пумипона Адульядета Великого. Соответствующая табличка из золота была установлена перед его портретом в тронном зале Амариндра Виничхая.

Мать короля, в свою очередь, теперь известна как Ее Величество королева Сирикит, королева-мать. Титулы получили также младшие сестры Рамы Х: принцессы Маха Чакри Сириндхон и Чулапхон получили соответствующие золотые таблички после того, как встали на колени перед своим братом.

Коронация Рамы Х: онлайн-трансляция.

Титулы также получили бывшая жена короля принцесса Соамсавали, их дочь принцесса Бачракитиябха, а также его младшая дочь принцесса Сириваннавари Нариратана, его сын принц Дипангкорн Расмичоти и дочери принцессы Чулапхон - принцессы Сирибхачхудабхон и Адитаяадорнкитикхун.

В рамках второго дня коронации также состоится пешая процессия, во время которой подданные получат возможность поприветствовать нового короля. Маршрут процессии начинается и завершается в Большом королевском дворце; по пути она совершит несколько остановок возле храмов.

Рама Х вошел на престол в декабре 2016 года. Его отец Пумипон Адульядет (Рама IX) правил королевством на протяжении 70 лет. Церемония коронации Рамы Х состоялась 4 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU