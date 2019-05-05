2019-05-05T10:57:57+03:00
В мире

Папа Римский вновь выразил желание посетить Россию

Об этом понтифик заявил в ходе начавшегося в воскресенье визита в Софию
Александр ДЖУМАЕВ
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Папа Римский ФранцискПапа Римский ФранцискФото: REUTERS
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Перед началом своего апостольского визита в Софию Папа Римский Франциск вновь заявил о желании посетить Россию. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает ТАСС.

"Я должен заехать [в Россию]", - ответил в шутливой форме Франциск корреспонденту агентства, который в отметил, что нынешний визит в Болгарию очень близок географически к России.

Ранее понтифик уже заявлял о своем желании побывать в России. По данным газеты L’Osservatore Romano, на этой неделе делегация римского епископата во главе с генеральным викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом посетила Москву. В рамках визита представителей Ватикана состоялась встреча делегации с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Мы обсудили множество важных для наших церквей вопросов, но, главное, мы смогли почувствовать ответственность за их будущее", - приводит газета слова главы РПЦ. Патриарх Кирилл также попросил передать Папе Франциску "приветствие любви и братства"; понтифик же заявил, что "присоединяется к делегации духовно".

ИСТОЧНИК KP.RU

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