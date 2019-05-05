Запорожский автомобильный завод распродает имущество и цеха из-за долгов

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-05T16:54:09+03:00

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Обанкротившийся Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) выставил на продажу на Центральной универсальной товарной бирже свое имущество, общая сумма которого составляет 419,3 миллионов гривен или 15,8 миллионов долларов.

Согласно опубликованному на сайте товарной биржи списку, на продажу выставлены 22 объекта имущества, среди которых склады, помещения, цеха, котельные и другое.

В частности, как сообщает корпорация "Укравто", в которую входит запорожский завод, среди основных факторов, которые обусловили тяжелое положение предприятия, стали резкое падение внутреннего рынка новых автомобилей, потеря внешних рынков сбыта, а также агрессивная конъюнктурная среда. В декабре прошлого года в отношении предприятия было возбуждено дело о его банкротстве, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU