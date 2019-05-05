2019-05-05T18:27:20+03:00
Спорт

Итог матча ЦСКА - Динамо: армейцы спаслись от поражения в столичном дерби

Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
ЦСКА сыграл против "Динамо" матч 27 тура чемпионата России.ЦСКА сыграл против "Динамо" матч 27 тура чемпионата России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 5 мая, в Москве на стадионе ВЭБ Арена прошел один из центральных поединков 27 тура чемпионата России по футболу. ЦСКА играл против столичного "Динамо". Армейцы должны были побеждать, чтобы иметь больше шансов на выход в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

Счет в поединке на 28-й минуте открыл Яка Бийол - он замкнул подачу с углового, отправив мяч в угол ворота "Динамо". Однако еще до перерыва в матче гости встречи смогли отыграться. На 35-й минуте отличился Мигель Кардозу, а спустя 8 минут бывший игрок ЦСКА Панченко уже вывел "Динамо" вперед.

"Бело-голубые" ушли лидерами в счете этой встречи на перерыв - 2:1. И казалось, что близка сенсация. Вдруг поражение армейцев?

С первых минут второго тайма армейцы начали планомерно осаждать ворота "Динамо", но раз за разом их выручал вратарь Антон Шунин. Покуда на 86-й минуте матча после подачи Ивана Облякова со штрафного японский легионер ЦСКА Такума Нисимура подправил головой мяч в ворота "Динамо", сделав счет 2:2 в финале поединка.

ЦСКА после этого ничейного исхода набрал 45 очков и идет на 4 месте в турнирной таблице, отставая на 1 балл от "Краснодара", который находится на "лигочемпионском" месте. А вот у "Динамо" - 30 очков и 12 место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео: России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
Росстат установил, для каких целей россияне чаще всего используют интернет
Помпео прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа
Зеленскому рекомендуют не проводить инаугурацию 19 мая
ВВС Израиля ликвидировали одного из лидеров группировки ХАМАС
Запорожский автомобильный завод распродает имущество и цеха из-за долгов
Нетаньяху приказал армии ответить массированными ударами по Газе в ответ на ракеты
В Москве 6 и 7 мая ожидается июльская жара
Организаторы «Евровидения» в Израиле: ситуация в Газе не повлияет на конкурс
Рогозин прокомментировал слова бывшего главкома НАТО о новых санкциях
В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими силовиками
Постпред России в Совете Европы заявил о возможном выходе Москвы из организации
Джордж Мартин рассказал о съемках спин-оффов сериала "Игра престолов"
Эксперты рассказали о влиянии майских праздников на экономику