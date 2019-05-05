Итог матча ЦСКА - Динамо: армейцы спаслись от поражения в столичном дерби

СЕГОДНЯ 18:27 2019-05-05T18:27:20+03:00

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В воскресенье, 5 мая, в Москве на стадионе ВЭБ Арена прошел один из центральных поединков 27 тура чемпионата России по футболу. ЦСКА играл против столичного "Динамо". Армейцы должны были побеждать, чтобы иметь больше шансов на выход в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

Счет в поединке на 28-й минуте открыл Яка Бийол - он замкнул подачу с углового, отправив мяч в угол ворота "Динамо". Однако еще до перерыва в матче гости встречи смогли отыграться. На 35-й минуте отличился Мигель Кардозу, а спустя 8 минут бывший игрок ЦСКА Панченко уже вывел "Динамо" вперед.

"Бело-голубые" ушли лидерами в счете этой встречи на перерыв - 2:1. И казалось, что близка сенсация. Вдруг поражение армейцев?

С первых минут второго тайма армейцы начали планомерно осаждать ворота "Динамо", но раз за разом их выручал вратарь Антон Шунин. Покуда на 86-й минуте матча после подачи Ивана Облякова со штрафного японский легионер ЦСКА Такума Нисимура подправил головой мяч в ворота "Динамо", сделав счет 2:2 в финале поединка.

ЦСКА после этого ничейного исхода набрал 45 очков и идет на 4 месте в турнирной таблице, отставая на 1 балл от "Краснодара", который находится на "лигочемпионском" месте. А вот у "Динамо" - 30 очков и 12 место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU