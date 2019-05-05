Интерфакс: судьба 13 человек, находившихся на борту «Суперджета», до сих пор неизвестна
В настоящий моменту судьба 13 человек, которые находились на борту пассажирского лайнера авиарейса Москва-Мурманск в момент аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, неизвестна.
"Пока не удается найти 13 человек, находившихся согласно списку на борту самолета", - сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник. Агентство не располагает подтверждением данной информации от официальных источников.
Напомним, пассажирский самолет рейса Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. В результате чрезвычайного происшествия погибли 13 человек, пострадали - шесть.
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате возгорания на борту, а также создать специальные государственную комиссию по расследованию обстоятельств этого происшествия.
Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU