2019-05-05T21:18:00+03:00
Происшествия

Интерфакс: судьба 13 человек, находившихся на борту «Суперджета», до сих пор неизвестна

В данный момент официальных подтверждений этой информации нет
Марина ВЕНЦОВА
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Судьба 13 человек, находившихся на борту «Суперджета», до сих пор неизвестнаСудьба 13 человек, находившихся на борту «Суперджета», до сих пор неизвестна
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В настоящий моменту судьба 13 человек, которые находились на борту пассажирского лайнера авиарейса Москва-Мурманск в момент аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, неизвестна.

"Пока не удается найти 13 человек, находившихся согласно списку на борту самолета", - сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник. Агентство не располагает подтверждением данной информации от официальных источников.

Напомним, пассажирский самолет рейса Москва-Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания. В результате чрезвычайного происшествия погибли 13 человек, пострадали - шесть.

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате возгорания на борту, а также создать специальные государственную комиссию по расследованию обстоятельств этого происшествия.

Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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