СЕГОДНЯ 01:13 2019-05-06T01:13:49+03:00

В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника "Родина-мать". Фото: посольства России в Германии в "Фейсбуке"

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В посольстве России в Германии сообщили, что полиция разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать", который находится на территории Трептов-парка в Берлине.

"Полиция разбирается в инциденте с осквернением памятника в Трептов-парке, посольство держит ситуацию на контроле", - цитирует РИА Новости представителя диппредставительства.

4 мая на территории советского мемориала в Трептов-парке в Берлине был осквернен монумент "Родина-мать". Неизвестные злоумышленники, как отмечалось в сообщении российского диппредставительства в "Фейсбуке", облили памятник машинным маслом.

Ранее сайт kp.ru писал, что акт вандализма по отношению к советскому памятнику произошел в Берлине. В центре германской столицы неизвестные хулиганы повредили мемориал воинам-освободителям. Особенно пострадала каменная плита с надписью "Родина-мать не забудет своих героев". Разрушен был также информационный стенд перед входом в комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU