2019-05-06T02:13:57+03:00
Происшествия

"Многие рейсы задерживаются и отменяются": депутат Госдумы рассказал об обстановке в Шереметьево

И предложил приостановить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 до окончания расследования
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Многие рейсы задерживаются и отменяются, - рассказал "Комсомолке" депутатМногие рейсы задерживаются и отменяются, - рассказал "Комсомолке" депутатФото: Алиса ТИТКО
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-Еду в Шереметьево на вылет. Очень нервно, - сообщил в воскресенье вечером в Фейсбуке первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, опубликовав табло с отмененными рейсами.

Сам он планировал вылететь в Воронеж на встречу с избирателями и до отлета обрисовал обстановку в аэропорту, оказавшись там вскоре после ЧП.

-Страшная трагедия. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Пилоты и члены экипажа, на мой взгляд, просто молодцы. Что касается обстановки, то паники и суеты, пока регистрировался и проходил досмотр, лично я не наблюдал. Слушая радио, думал, что здесь толпы и пробки, но ошибся. Мой борт заполнен на 30-40 процентов, сейчас же нам сообщили, что вылет задерживается на 2 часа. Многие рейсы задерживаются и отменяются, - рассказал "Комсомолке" депутат.

В связи с трагедией либерал-демократ предлагает до результатов расследования приостановить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100, а также задуматься о возрождении в Воронеже строительства ИЛов.

-Сейчас все займутся разбором ошибок: как сработали экипаж, скорые и пожарные, кто развалил авиапром, кого посадить, кто виноват, какие законы нам нужны... Боюсь, что, как и хватавшие сумки и загораживавшие выход другим пассажиры, люди побегут на ТВ, а ошибки свои не признают, - опасается депутат.

Напомним, при возгорании в Шереметьево вернувшегося пассажирского самолета SSJ-100 спасены 37 человек. По данным СК РФ на 00.30 мск, в авиакатастрофе погиб 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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