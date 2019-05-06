Американский посол выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Посол США в России Джон Хантсман следит за трагическими новостями из Шереметьево и соболезнует семьям погибших.
- Мы следим за событиями в аэропорту "Шереметьево" с большой обеспокоенностью и выражаем наши глубочайшее сочувствие и искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли с вами в этот тяжелый момент, - передала слова главы дипмиссии пресс-атташе Андреа Калан.
В воскресенье при возгорании в Шереметьево вернувшегося пассажирского самолета SSJ-100 спасены 37 человек. По последним данным СК РФ на 00.30 мск, в авиакатастрофе погиб 41 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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