Американский посол выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

СЕГОДНЯ 03:48 2019-05-06T03:48:44+03:00

По последним данным, жертвами трагедии стал 41 человек

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Посол США в России Джон Хантсман следит за трагическими новостями из Шереметьево и соболезнует семьям погибших.

- Мы следим за событиями в аэропорту "Шереметьево" с большой обеспокоенностью и выражаем наши глубочайшее сочувствие и искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли с вами в этот тяжелый момент, - передала слова главы дипмиссии пресс-атташе Андреа Калан.

В воскресенье при возгорании в Шереметьево вернувшегося пассажирского самолета SSJ-100 спасены 37 человек. По последним данным СК РФ на 00.30 мск, в авиакатастрофе погиб 41 человек.

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Данные СК: при пожаре самолета в Шереметьево погиб 41 человек

При авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево», где 5 мая совершил жесткую посадку и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU