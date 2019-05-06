Премьер Эстонии посетил учения НАТО близ российских границ

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-06T10:54:09+03:00

Юри Ратас остался доволен проводимыми в стране военными маневрами и поблагодарил всех участников за помощь в их организации

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил шестнадцатые военные учения НАТО, получившие название "Весенний шторм".

Политик напомнил, что маневры осуществляются на территории граничащих с Россией уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа и предусматривают участие более девяти тысяч военнослужащих из 13 стран.

"Проходящие раз в год полномасштабные учения "Весенний шторм" дают возможность для практики различным родам войск. Их успех демонстрирует нашу готовность проводить масштабные операции", — говорится в посте главы правительства, опубликованном в его аккаунте в Facebook.

Напоследок Ратас еще раз высоко оценил сами учения и поблагодарил участников за помощь в их организации.

Сайт kp.ru писал о том, что на "Весенний шторм" в Эстонии съехались военнослужащие из Бельгии, Великобритании, Литвы, Польши, США, Германии, Латвии, Украины, Грузии, Канады, Финляндии и Франции. В ходе маневров они будут отрабатывать приемы синхронизации планов боевых действий и повышать готовность к выполнению тактических задач.

ИСТОЧНИК KP.RU