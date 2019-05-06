2019-05-06T12:28:37+03:00
В мире

В Токио прошла акция "Бессмертный полк"

В мероприятии приняли участие около 200 россиян, а также послы Белоруссии и Израиля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Акция «Бессмертный полк» прошла в Токио третий год подряд. Фото: Алексей Заврачев/ТАССАкция «Бессмертный полк» прошла в Токио третий год подряд. Фото: Алексей Заврачев/ТАСС
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Приуроченная к Дню Победы акция "Бессмертный полк" прошла в понедельник, 6 мая, в Токио. Участие в мероприятие приняли около 200 проживающих в Японии россиян, а также сотрудники посольства РФ и послы Белоруссии и Израиля.

"Это очень символично и правильно, что инициатива проведения этой акции исходит от общества, от наших сограждан. Потому что сегодня мы чтим память тех наших предков, кто своими руками ковал победу, воюя на фронтах, трудясь в тылу. Эта память объединяет нас - представителей разных государств, представителей разных поколений", - сказал посол РФ в Японии Михаил Галузин во вступительной речи.

Сайт kp.ru писал о том, что первый "Бессмертный полк" прошелся по территории российской дипмиссии в Токио еще в 2017 году. С каждым годом эта акция привлекает все больше людей, а мероприятия становится масштабней.

Так, в этот раз шествие сопровождалось концертной программой и полевой кухней. Главной темой акции стала 75-я годовщина окончания блокады Ленинграда.

Стоит отметить, что в 2019 году "Бессмертный полк" впервые пройдет в городе Саппоро на Хоккайдо, а в Ниигате откроется посвященная Дню Победы фотовыставка, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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