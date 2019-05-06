Приезжий изнасиловал 7-летнюю девочку в Солнечногорске
В минувший четверг, 30 апреля, 31-летний белорус изнасиловал семилетнею девочку в подмосковном городе Солнечногорска.
В Следственный Комитет по Московской области обратилась 23-летняя жительница подмосковного города Солнечногорска с заявлением о том, что утром во вторник, 30 апреля, в поселке Поварово, неподалеку от Солнечногорска, в строительной бытовке неизвестный изнасиловал семилетнюю дочь.
Как сообщает источник «Комсомольской правды», правоохранительные органы установили личность преступника, которым оказался 31-летний гражданин Белоруссии, проживающий в подмосковном Королёве.
На данный момент подозреваемый доставлен в Следственный Отдел города Солнечногорска , идет расследование.
Ранее сайт «Комсомольской правды» о том, что 23-летний молодой человек жестоко избил и изнасиловал семилетнюю девочку. Тогда убийцу девочки искали несколько дней. За это время под подозрения силовиков успели попасть родственники малышки - ее 64-летний отец из Узбекистана.
ИСТОЧНИК KP.RU