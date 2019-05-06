Три шубы, семь часов и сумка "Луи Витон": В Москве воры обчистили квартиру зампрефекта округа

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-06T14:53:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 4 мая, в ОМВД обратился мужчина и сообщил о том, что его квартира в Москве была ограблена, а общая сумма похищенного составила 1 700 000 рублей.

Как сообщает источник «Комсомольской правды», неизвестные незаконно проникли в двухкомнатную квартиру в Москве, принадлежащую заместителю префекта ЮВАО Москвы Юрию Беседину. Преступники похитили ценности на общую сумму 1 700 000 рублей.

Так, из квартиры вынесли 400 000 рублей, три шубы стоимостью 160 000 рублей, а также семь наручных часов стоимостью от 100 до 220 тысяч. Среди них - часы марок Montblanc, Ulysse Nardin, Hablot, Perellet. Также грабители позарились на кожаную сумку, кошелек и шарф марки "Луи Витон" общей стоимостью 240 000 рублей.

Похитителей сейчас ищут. Как воры проникли в квартиру, пока не ясно: замки во входной двери не имеют визуальных повреждений, окна были закрыты. Консьержка дома заявила, что подозрительных лиц в подъезде не видела.

Камеры видеонаблюдения злоумышленники предварительно замазали фломастером темного цвета.

На данный момент проводится расследование, выясняются обстоятельства произошедшего и размер причиненного ущерба. Было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU