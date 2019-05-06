В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров
В понедельник, 6 мая, в России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров. Такой порядок был утвержден приказом Минздрава.
Одно из нововведений - россияне старше 40 лет теперь смогут проходить диспансеризацию каждый год. Граждане в возрасте 18-39 лет по-прежнему могут проходить диспансеризацию один раз в три года. Кроме того, людям после 40 лет будут проводить скрининги для выявления онкологических заболеваний на ранних сроках.
Граждан до 40 лет будут осматривать для определения возможных признаков онкологических заболеваний: осматривать кожные покровы слизистые губ и ротовой полости, проводить пальпация щитовидной железы, лимфоузлов и т.д.
Кроме того, во время профомотров у россиян будут проводить общий анализ крови (будут изучать уровень гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ), а также измерять внутриглазное давление и проводить другие медицинские исследования.
При этом обновленный порядок сохраняет диспансеризацию бесплатной и добровольной.
ИСТОЧНИК KP.RU