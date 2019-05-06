СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-06T16:28:54+03:00

Россияне старше 40 лет теперь смогут проходить диспансеризацию каждый год

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В понедельник, 6 мая, в России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров. Такой порядок был утвержден приказом Минздрава.

Одно из нововведений - россияне старше 40 лет теперь смогут проходить диспансеризацию каждый год. Граждане в возрасте 18-39 лет по-прежнему могут проходить диспансеризацию один раз в три года. Кроме того, людям после 40 лет будут проводить скрининги для выявления онкологических заболеваний на ранних сроках.

Граждан до 40 лет будут осматривать для определения возможных признаков онкологических заболеваний: осматривать кожные покровы слизистые губ и ротовой полости, проводить пальпация щитовидной железы, лимфоузлов и т.д.

Кроме того, во время профомотров у россиян будут проводить общий анализ крови (будут изучать уровень гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ), а также измерять внутриглазное давление и проводить другие медицинские исследования.

При этом обновленный порядок сохраняет диспансеризацию бесплатной и добровольной.

ИСТОЧНИК KP.RU