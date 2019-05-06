Перекрытия метро в Москве 7 мая 2019 года из-за репетиции парада: Станции в центре будут работать только на вход и пересадку
Завтра, 7 мая, с 7.00 и до окончания генеральной репетиции военного парада изменится график работы центральных станций метро.
Только на вход и пересадку пассажиров будут работать станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».
На время построения колонн боевой техники и ее проезда по Тверской улице выход пассажиров ограничат со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы; со станции «Китай-город» в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.
«Московский метрополитен призывает пассажиров быть внимательными и осторожными в дни проведения массовых мероприятий, соблюдать правила пользования метрополитеном и заранее планировать маршруты поездок», - говорится в сообщении пресс-службы столичного метро.
ИСТОЧНИК KP.RU