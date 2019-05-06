Обвинение потребовала более года колонии общего режима для Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 17:36 2019-05-06T17:36:42+03:00

В Тверском суде идут слушания по делу футболистов, обвиняемых в побоях и хулиганстве [видео]

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В ходе заседания в Тверском суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют в хулиганстве и побоях, прокурор Светлана Тарасова заявила о необходимости приговорить обвиняемых к реальным срокам, предложив 1,5 года для Кокорина и 1 году и 5 месяцев колонии общего режима для Мамаева.

По словам обвинения «подсудимые находились в агрессивном состоянии, которое было немотивированным». «Полагаю, что исправление подсудимых будет только в изоляции от общества», — отметила прокурор.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в суде обвиняемый в побоях и хулиганстве Кокорин извинился перед потерпевшим директором департамента Минпромторга РФ Денисом Паком, и выразил желание примириться с чиновником. В октябре прошлого года адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина в беседе корреспондентом «КП» сообщила, что чиновник не собирается мириться с Кокориным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704387" frameborder="0"></iframe> Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествующих драке в кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU