2019-05-06T17:53:40+03:00
В мире

Трамп заявил, что США больше не будут терять сотни миллиардов долларов на внешней торговле

По словам американского лидера, Соединенные Штаты уже многие годы теряют от 600 млрд до 800 млрд долларов в год
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В понедельник, 6 мая, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут терять сотни миллиардов долларов на внешней торговле, включая отношения с Китаем и другими партнерами.

"Уже многие годы США теряют от 600 [млрд] до 800 млрд долларов в год на торговле. В ситуации с Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, мы больше не будем этого делать", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее Трамп не раз выражал недовольство огромным дефицитом в торговле с Китаем. С 24 сентября прошлого года в Соединенных Штатах вступили в силу новые таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые товары, поставляемые из Китая, общая стоимость которых составляет 200 млрд долларов. Китай принял ответные меры, введя пошлины в размере от 5% до 10% на американский импорт в объеме 60 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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