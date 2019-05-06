Трамп заявил, что США больше не будут терять сотни миллиардов долларов на внешней торговле

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-06T17:53:40+03:00

По словам американского лидера, Соединенные Штаты уже многие годы теряют от 600 млрд до 800 млрд долларов в год

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В понедельник, 6 мая, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут терять сотни миллиардов долларов на внешней торговле, включая отношения с Китаем и другими партнерами.

"Уже многие годы США теряют от 600 [млрд] до 800 млрд долларов в год на торговле. В ситуации с Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, мы больше не будем этого делать", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее Трамп не раз выражал недовольство огромным дефицитом в торговле с Китаем. С 24 сентября прошлого года в Соединенных Штатах вступили в силу новые таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые товары, поставляемые из Китая, общая стоимость которых составляет 200 млрд долларов. Китай принял ответные меры, введя пошлины в размере от 5% до 10% на американский импорт в объеме 60 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU