2019-05-06T18:19:49+03:00
Происшествия

Собянин поручил выплатить по 1 миллиону рублей семьям москвичей, погибших в катастрофе самолёта в Шереметьево

Каждый пострадавший получит 500 тысяч рублей [видео]
Светлана ВОЛКОВА
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Мэр Москвы выразил соболезнования временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису и семьям, потерявшим в катастрофе родныхМэр Москвы выразил соболезнования временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису и семьям, потерявшим в катастрофе родныхФото: Михаил ФРОЛОВ
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Родственники жителей столицы, погибших в катастрофе самолёта в Шереметьево, получат по одному миллиону рублей, пострадавшие - по 500 тысяч рублей. Такое распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 6 мая.

Напомним, вчера, в воскресенье, 5 мая, в 18.02 "Сухой суперджет-100" рейс SU1492 "Москва-Мурманск" вылетел из Шереметьево. После взлёта экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. В 18.32 самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек - 5 членов экипажа, 73 пассажира. В результате пожара полностью выгорела половина самолета. Спаслись 37 человек. В списках погибших - 41 человек, в том числе двое детей. Среди членов экипажа один погибший - бортпроводник Максим Моисеев, спасавший пассажиров.

"Ужасная трагедия. По предварительным данным, погиб 41 человек, из них трое москвичеи ", - написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "В контакте".

Мэр Москвы выразил соболезнования временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису и семьям, потерявшим в катастрофе родных.

Сегодня же Собянин навестил в НИИ скорой помощи имени Склифосовского раненых, среди которых был и командир сгоревшего воздушного судна Денис Евдокимов.

Сейчас по поручению Сергея Собянина сотрудники столичного правительства выясняют жизненные обстоятельства семей погибших и пострадавших москвичей. При необходимости им окажут всю дополнительную социальную и психологическую помощь. В том числе власти возместят расходы на похороны.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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