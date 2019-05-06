2019-05-06T19:22:32+03:00
В мире

Президент Турции выступает против попыток разжечь дебаты вокруг темы С-400

Реджеп Тайип Эрдоган призвал не загонять страну в угол и не спекулировать на ее счет
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет соблюдать свои национальные интересы в вопросах покупки средств противоракетной обороны и выступает против разжигания дискуссий вокруг закупки турецкой стороной российских комплексов С-400.

"Мы будем предпринимать шаги [в области получения систем ПРО] в соответствии с нашими национальными интересами, но сохраняя наши сильные позиции в НАТО. Мы категорически не приемлем разжигания дискуссий вокруг С-400", - сказал Эрдоган в понедельник, 6 мая.

Турецкий лидер отметил, что "отношения Турции с другими странами [по закупками вооружений] являются взаимодополняющими, а не альтернативными" для национальной оборонной стратегии.

Кроме того, Эрдоган призвал "не загонять Турцию в угол и не спекулировать на ее счет". Выступление президента Турции в прямом эфире передавал телеканал NTV.

ИСТОЧНИК KP.RU

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