Президент Турции выступает против попыток разжечь дебаты вокруг темы С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет соблюдать свои национальные интересы в вопросах покупки средств противоракетной обороны и выступает против разжигания дискуссий вокруг закупки турецкой стороной российских комплексов С-400.
"Мы будем предпринимать шаги [в области получения систем ПРО] в соответствии с нашими национальными интересами, но сохраняя наши сильные позиции в НАТО. Мы категорически не приемлем разжигания дискуссий вокруг С-400", - сказал Эрдоган в понедельник, 6 мая.
Турецкий лидер отметил, что "отношения Турции с другими странами [по закупками вооружений] являются взаимодополняющими, а не альтернативными" для национальной оборонной стратегии.
Кроме того, Эрдоган призвал "не загонять Турцию в угол и не спекулировать на ее счет". Выступление президента Турции в прямом эфире передавал телеканал NTV.
ИСТОЧНИК KP.RU