2019-05-06T20:17:28+03:00
Происшествия

В Мексике потерпел крушение самолет

По предварительным информации, на борту находились двое членов экипажа и 11 пассажиров
Екатерина БОЛГОВА
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В Мексике разбился самолетВ Мексике разбился самолетФото: REUTERS
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В понедельник, 6 мая, в Мексике потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601.

Ранее стало известно, что над территорией муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила пропал частный самолет. По данным портала Info 7, самолет разбился в горной местности.

По предварительной информации, на борту было 11 пассажиров и двое членов экипажа. Сведения о судьбе пассажиров и членов экипажа не поступали.

Известно, что воздушное судно вылетело из американского города Лас-Вегас в мексиканский Монтеррей. Рейс обслуживал зрителей после просмотра поединка по боксу в Лас-Вегасе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет "Сухой Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот", который направлялся в Мурманск. После приземления самолет загорелся, в результате погиб 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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