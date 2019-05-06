В Мексике потерпел крушение самолет
В понедельник, 6 мая, в Мексике потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601.
Ранее стало известно, что над территорией муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила пропал частный самолет. По данным портала Info 7, самолет разбился в горной местности.
По предварительной информации, на борту было 11 пассажиров и двое членов экипажа. Сведения о судьбе пассажиров и членов экипажа не поступали.
Известно, что воздушное судно вылетело из американского города Лас-Вегас в мексиканский Монтеррей. Рейс обслуживал зрителей после просмотра поединка по боксу в Лас-Вегасе.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет "Сухой Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот", который направлялся в Мурманск. После приземления самолет загорелся, в результате погиб 41 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU