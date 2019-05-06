2019-05-06T20:51:14+03:00
Политика

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

На должность командующего объединенных сил назначен генерал-лейтенант Александр Сирский
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В понедельник, 6 мая, президент Украины Петр Порошенко заявил, что решил сменить командующего военной операцией в Донбассе. На это должность назначен Александр Сирский. По словам украинского президента, соответствующее предложение поступило от главы Минобороны Степана Полторока и начальника Генштаба Виктора Муженко.

"Было принято решение о проведении ротации руководства операции объединенных сил. Поэтому я принял решение принять предложение от Минобороны и назначать на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сирского Александра", - сказал Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область.

Он добавил, что Сергей Наев, ранее руководивший военной операцией в Донбассе с марта прошлого года, успешно справился со своей задачей. Порошенко отметил, что новый командующтй принимал активное участие в силовой операции в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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