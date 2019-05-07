В Подмосковье мужчина смертельно ранил свою жену, защищая машину от налетчика

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-07T10:15:07+03:00

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В Подмосковье мужчина смертельно ранил свою жену, защищая машину от предполагаемого налетчика.

Как рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, житель Ногинска привез в районную больницу свою жену с с огнестрельным ранением грудной клетки. Менее чем через час женщина скончалась.

Мужчина рассказал, что в воскресенье, 5 мая, он отдыхал с женой на даче в Ногинском районе. Вдруг он услышал, как кто-то стучит по его автомобилю Фольксваген Пассат, припаркованному напротив участка. Хозяин машины взял незаконно хранящееся у него охотничье ружьё, вышел за территорию участка вместе с женой и увидел неизвестного, который шел в его сторону. Мужчина ударил возможного налетчика прикладом ружья по лицу, после чего прозвучал выстрел.

Оказалось, что в результате происшествия получила ранение супруга. После того, как мужчина отвез пострадавшую в больницу, он выкинул ружьё в озеро около дачного поселка. Правоохранителям он рассказал, что оружие случайно нашел в лесу пять лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU