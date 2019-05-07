2019-05-07T10:20:24+03:00
Экономика

В ресторанах хотят штрафовать клиентов за ложное бронирование столиков

Если человек забронировал место, а сам не пришел в заведение, то с его карты могут списать сумму потерянной выгоды
Елена АКИМОВА
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Рестораны хотят штрафовать клиентов за ложное бронирование столиковРестораны хотят штрафовать клиентов за ложное бронирование столиковФото: Иван ВИСЛОВ
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Российские рестораторы предлагают наказывать клиентов, которые сделали бронь и не пришли. Получается, что теряется выгода, так как этот столик можно было отдать другим клиентам.

Федерация рестораторов и отельеров прорабатывает данный вопрос. Об этом сообщил глава организации Игорь Бухаров. По его словам, новшество коснется заведений среднего и высокого ценовых сегментов. Аналогичная практика уже применяется во многих заведениях Европы. На банковских картах клиентов блокируют определенную сумму, если гость не приходит, заведение списывает средства. Стоимость бронирования может меняться в зависимости от города и класса заведения.

По статистике, до 30% клиентов, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и не предупреждают об этом. Именно эта печальная статистика подталкивает к ужесточению правил. Штраф будут списывать не сразу, а через полчаса опоздания. Предполагается, если человек действительно в пути, то за это время он точно доберется.

- Мы хотим договориться, чтобы подобная практика применялась сразу во всех заведениях среднего и высокого ценового сегмента. Это позволит избежать сумбура и оттока клиентов в пользу другого заведения, - комментирует газете «Известия» Игорь Бухаров.

Многие рестораторы положительно встретили данную инициативу и готовы ее поддержать, так что уже совсем скоро передумать и отменить визит в ресторан станет накладно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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