2019-05-07T10:31:31+03:00
Общество

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших

Этот праздник встречают на девятый день после Пасхи
Екатерина БОЛГОВА
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Православные христиане отмечают РадоницуПравославные христиане отмечают РадоницуФото: Мария ЛЕНЦ
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Православные христиане отмечают день поминовения усопших - Радоницу. Праздник встречают на девятый день после Пасхи. Радоница в 2019 году выпадает на вторник, 7 мая.

Православные отправляются на кладбище, чтобы помолиться об усопших близких, а также идут в церковь на специальную службу, где передают записки с именами умерших священнослужителям.

В этот день священники призывают верующих не погружаться в скорбь из-за умерших, а возрадоваться «их рождению в вечную жизнь». На Радоницу можно работать только в случае большой необходимости. Отправляясь на кладбище, можно взять с собой и оставить там куличи и пасхальные яйца.

Напомним, Пасха в 2019 году выпала на 28 апреля. Торжественный молебен в храме Христа Спасителя провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал всех верующих подарить близким внимание и заботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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