Против спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-07T12:59:52+03:00

Уголовное дело возбуждено Национальным антикоррупционным бюро Украины по подозрению в нецелевом использовании бюджетных средств

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В отношении председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия возбуждено уголовное дело. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило его в нецелевом использования бюджетных средств.

По данным агентства "Украинские новости", НАБУ проводит досудебное расследование по факту пребывания Парубия в дорогом пятизвездочном отеле Катаре во время участия в Ассамблее Межпарламентского союза.

Ранее Соломенский районный суд украинской столицы обязал НАБУ открыть уголовное дело в отношении спикера Рады. В начале апреля журналист Александр Дубинский написал в соцсетях, что Парубий отдыхает в роскошной гостинице Катара. Также корреспондент поделился видеороликом, в котором глава украинского парламента купается в бассейне отеля.

Позже выяснилось, что Парубий не отдыхал в Катаре, а участвовал в открытии 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

ИСТОЧНИК KP.RU