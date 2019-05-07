Против спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия возбудили уголовное дело
В отношении председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия возбуждено уголовное дело. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило его в нецелевом использования бюджетных средств.
По данным агентства "Украинские новости", НАБУ проводит досудебное расследование по факту пребывания Парубия в дорогом пятизвездочном отеле Катаре во время участия в Ассамблее Межпарламентского союза.
Ранее Соломенский районный суд украинской столицы обязал НАБУ открыть уголовное дело в отношении спикера Рады. В начале апреля журналист Александр Дубинский написал в соцсетях, что Парубий отдыхает в роскошной гостинице Катара. Также корреспондент поделился видеороликом, в котором глава украинского парламента купается в бассейне отеля.
Позже выяснилось, что Парубий не отдыхал в Катаре, а участвовал в открытии 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
ИСТОЧНИК KP.RU