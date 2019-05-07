2019-05-07T18:12:56+03:00
Политика

Американский эсминец вышел на патрулирование в Балтийское море

В настоящее время эсминец "Грейвли" следует по Рижскому заливу курсом на Центральную Балтику
Александр ДЖУМАЕВ
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Эсминец военно-морских сил США "Грейвли", завершив трехдневный визит в Ригу, вышел на очередное патрулирование в Балтийское мореЭсминец военно-морских сил США "Грейвли", завершив трехдневный визит в Ригу, вышел на очередное патрулирование в Балтийское мореФото: twitter.com
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Эсминец военно-морских сил США "Грейвли", завершив трехдневный визит в Ригу, вышел на очередное патрулирование в Балтийское море. Об этом свидетельствуют данные международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

По имеющимся данным, корабль, оснащенный ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, идет по Рижскому заливу курсом на центральную часть Балтийского моря.

Ранее порт Риги покинули ракетный фрегат британского Королевского ВМФ "Вестминстер", польский фрегат "К.Пуласки" и французский военный корабль. Стоит отметить, что эти корабли входят в состав Первой постоянной военно-морской группы НАТО, флагманом которой является "Грейвли".

Корабли этой группировки примут участие в учениях Open Spirit, которые в настоящий момент проходят к северу от морских границ Калининградской области. В маневрах также участвует Первая постоянная противоминная группировка НАТО, в которую входят тральщики из Британии, Германии, Бельгии, Норвегии и Нидерландов, а также датский фрегат с управляемым ракетным оружием "Тетис".

ИСТОЧНИК KP.RU

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