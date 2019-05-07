2019-05-07T18:25:16+03:00
Общество

В Минтруде предложили сделать выходными 4 и 5 мая в следующем году

В ведомстве предложили установить выходные дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая
Александр ДЖУМАЕВ
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Министерство труда и социальной защиты России предлагает сделать в 2020 году выходными днями 4 и 5 маяМинистерство труда и социальной защиты России предлагает сделать в 2020 году выходными днями 4 и 5 маяФото: REUTERS
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Министерство труда и социальной защиты России предлагает сделать в 2020 году выходными днями 4 и 5 мая за счет переноса январских выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Проект соответствующего закона был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Перенести в 2020 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на понедельник 4 мая; с воскресенья 5 января на вторник 5 мая", - говорится в документе. В пояснительной записке к документу отмечается, что в следующем году планируется установить следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, 12 по 14 июня и 4 ноября.

В мае этого года в России выходными днями были дни с 1 по 5 мая. Дни с 9 по 12 мая также будут нерабочими. Во второй половине года россияне будут отдыхать 12 июня в связи с празднованием Дня России, а также со 2 по 4 ноября из-за празднования 4 ноября Дня народного единства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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