В Ленинградской области выплаты ко Дню Победы получат вдовы ветеранов, труженики тыла и «дети войны»

СЕГОДНЯ 20:15 2019-05-07T20:15:26+03:00

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Правительство Ленинградской области расширило список получателей «праздничных» льгот ко Дню Победы. Кроме ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны дополнительные средства к 9 мая получат также вдовы ветеранов, труженики тыла, «дети войны» и несовершеннолетние узники фашизма. Из регионального бюджета на эти цели выделяется более 46 млн рублей. Всего дополнительные выплаты получат около 17 тысяч ленинградцев.

Напомним, в соответствии с указом Президента РФ к 9 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей, которые выплатит Пенсионный фонд.

- День Победы — священный праздник для всего российского народа. В те годы Победу ковали и ждали не только те, кто проливал кровь на поле брани, но и все, кто трудился в тылу, ждал освобождения в лагерях. Поэтому мы решили выделить дополнительные средства и для них, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Информацию о выплатах можно уточнить в филиалах Центра социальной защиты населения по месту жительства.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко распорядился выделить единовременную выплату в 5 тысяч рублей жителям области, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Выплата была приурочена к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады.

ИСТОЧНИК KP.RU