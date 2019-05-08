В Крыму оценили состояние оставленных Украиной МиГ-29

СЕГОДНЯ 06:13 2019-05-08T06:15:39+03:00

Техника в течение пяти лет не обслуживалась и пришла в полную негодность

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Оставшиеся на Крымском полуострове истребители МиГ-29 ВВС Украины пришли в негодность. Об этом рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, в Крыму находятся порядка десяти самолетов, которые власти Киева не забрали после референдума 2014 года. Техника в течение пяти лет находились на площадках возле моря и не получали профилактическое антикоррозийное обслуживание, их электроприборы и двигатели не запускались ни разу. Российские военнослужащие обеспечивали лишь сохранность истребителей.

"Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток - стойки шасси и колеса у них отжили свое. На сегодняшний день их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать", - отметил Белик.

Депутат исключил возможность использования украинских самолетов в качестве источника запчастей для ремонта российской авиации, передает РИА Новости.

"Невозможно взять комплектующие с машины на свалке и поставить их на современный лимузин. Наши пилоты летают на современных новых машинах, которые регулярно обслуживаются, и ни в чьем донорстве, тем более украинском, мы не нуждаемся", - подчеркнул депутат.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. Украинские власти считают референдум не легитимным и противоречащим Конституции Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU