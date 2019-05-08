Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию авиаперевозок

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-08T11:19:46+03:00

Инициативы будут сформированы на основе выводов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству транспорта подготовить предложения по совершенствованию организации воздушных перевозок. Задача была озвучена в ходе заседания правительства в минувший вторник, 7 мая.

"Минтрансу России (Е.И.Дитриху) <...> подготовить и представить <...> предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок, включая вопросы организационного и технического характера, а также нормативного регулирования", — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

В перечне решений уточняется, что инициативы должны быть сформированы с учетом результатов работы правительственной комиссии, созданной для расследования причин произошедшей в Шереметьево авиакатастрофы.

Напомним, что 5 мая в столичном аэропорту аварийно приземлился самолет рейса Москва-Мурманск. Лайнер загорелся сразу после посадки и был уничтожен почти наполовину. В результате инцидента погиб 41 человек.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в связи с данной трагедией Минтрансу уже было поручено проработать предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU