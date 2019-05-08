2019-05-08T11:19:46+03:00
Политика

Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию авиаперевозок

Инициативы будут сформированы на основе выводов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Российский премьер Дмитрий МедведевРоссийский премьер Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству транспорта подготовить предложения по совершенствованию организации воздушных перевозок. Задача была озвучена в ходе заседания правительства в минувший вторник, 7 мая.

"Минтрансу России (Е.И.Дитриху) <...> подготовить и представить <...> предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок, включая вопросы организационного и технического характера, а также нормативного регулирования", — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

В перечне решений уточняется, что инициативы должны быть сформированы с учетом результатов работы правительственной комиссии, созданной для расследования причин произошедшей в Шереметьево авиакатастрофы.

Напомним, что 5 мая в столичном аэропорту аварийно приземлился самолет рейса Москва-Мурманск. Лайнер загорелся сразу после посадки и был уничтожен почти наполовину. В результате инцидента погиб 41 человек.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в связи с данной трагедией Минтрансу уже было поручено проработать предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарить шашлыки стало дороже на 16 процентов
Украина усилила меры безопасности на границе с Россией накануне 9 мая
Китай и Франция выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном
Названы самые популярные саженцы у российских дачников
Восемь человек стали жертвами взрыва у храма в пакистанском Лахоре
При столкновении поезда и грузовика в Германии пострадали 25 человек
Источник в Росавиации подтвердил подлинность переговоров пилотов SSJ-100
В МАК пока не делают выводов о причинах авиакатастрофы в Шереметьево
Приговор по делу Кокорина и Мамаева огласят 8 мая в 14:00
Помпео назвал причину своего внепланового визита в Ирак
Два ребенка погибли при наезде машины на группу дошкольников в Японии
Фонд развития моногородов и Яндекс.Такси запускают «социальное такси»
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить при себе одного министра
Иран частично приостановил свои обязательства по ядерной сделке
В Германии считают, что дружба с США была «разбита вдребезги»