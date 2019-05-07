"Он горел, как пластиковый стаканчик": последний спасшийся из самолета в Шереметьево пассажир рассказал, как выбирался из огня

Продолжается расследование трагедии, которая случилась в аэропорту «Шереметьево» 5 мая. Напомним, «Сухой Суперджет 100», взлетевший в сторону Мурманска, неожиданно вернулся и во время жесткой посадки вспыхнул. 41 человек погиб, среди них - один член экипажа.

Среди возможных причин катастрофы рассматривают погодные условия (самолет угодил в грозовую тучу), технический сбой, а также человеческий фактор (это когда к аварии приводят действия пилотов).

Среди выживших пассажиров на том рейсе был Олег Молчанов, летевший в 12-м ряду.

В сети от его имени стали появляться комментарии, согласно которым молния, действительно, была и после ее удара тяга «Суперджета» существенно ослабла.

В ответ сомневающимся пользователям Олег выложил видео, которое он снял на взлетной полосе. На фоне пылающего самолета суетятся люди. Подъезжают пожарные машины. Заметны две бортпроводницы. Еще одна пассажирка, дойдя до травы и обессилев, опускается на землю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707229" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

Вот как описывает этот момент сам Олег:

- Я вышел самым последним. За мной уже никого не было. Элемент везения в такой ситуации играет решающую роль. Потому что стоило вдохнуть в себя черного дыма - и человек уже не встанет. И спасать его никто не будет. Потому что видимость в салоне нулевая. Кислородных масок почти не было. От силы три-четыре штуки (на правой стороне). Несмотря на общий бардак и несогласованность служб, все пострадавшие были окружены вниманием, поддержкой и едой. Даже водка была. Правда, всего одна бутылка, но хоть что-то...

После авиакатастрофы многие обсуждали пресловутые чемоданы, за которыми лезли пассажиры, якобы задерживая эвакуацию. Молчанов утверждает, что люди с багажом были только в бизнес-классе. И он никому не мешал.

- Давки тоже не было, - говорит пассажир. - Одна только женщина упала в проходе, ее быстро подняли и вытолкнули. На задних рядах почти никто не выжил. Трапов там не выбросило. Да и пекло было адским. Большая часть людей в хвосте погибла моментально. Сотрудники МЧС приехали быстро. Но спасать там было уже некого.

Самолет вспыхнул мгновенно:

- Я немного сам не ожидал, что он горит как пластиковый стаканчик. Моментально. Стекла в моем ряду расплавились ещё до остановки борта, - написал молодой человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

- Шасси почти полностью погасили удары, - пишет он в очередном комментарии. - Трясло, конечно, но не критично. До самой остановки почти все сидели на местах. По крайней мере, те, кого я видел. И никто от удара сознание не терял, как это описывают в некоторых изданиях.

Самый главный вопрос. Почему так много погибших? По словам Молчанова, в задней части «суперджета» люди ломанулись к ближайшему выходу, то есть к заднему трапу. А его, как мы уже поняли, не было. К тому же от одного из крыльев исходило пламя. Погибшие были даже среди тех, кто добрался до носовой части. Хватил несколько раз угарного газа - и все.

- Все, конечно, орали от ужаса, - продолжает Олег. - Плюс скрежет от посадки. Не разобрать, кто какие команды отдавал. И вообще, были ли они. Но давки, еще раз повторю, не было. По мне никто не бегал... Последнюю часть пути я полз по свободному коридору, потому что нечем было дышать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

По словам очевидца, молния во время полета действительно была. Она ударила в «Суперджет», после чего он потерял тягу.

- Или ее приглушили пилоты, - рассуждает Молчанов. - Я видел вспышку на правом крыле. И как по нему поползли разряды. После этого бортпроводник по громкой связи сообщила, что пилот принял решение вернуться в связи технической необходимостью. Или в связи с неполадками, точную фразу не помню. Вентиляция не работала. Заход на посадку, насколько я знаю, был один. После скачка рассыпалась левая сторона крыла. Начался пожар. Больше никаких объявлений не было. Я сначала шел на полусогнутых. Потом пополз. Ожогов у меня нет.

Напомним, эвакуированы были 33 пассажира и 4 члена экипажа. «Суперджет» потушили спустя 18 минут после аварийной посадки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

КАК ЭТО БЫЛО

«Я выталкивала дверь ногой и тащила людей буквально за воротник»: бортпроводница рассказала о пожаре «Суперджета» в Шереметьево

Выжившие пассажиры благодарят экипаж самолета, который помог им выбраться из пекла (подробности)