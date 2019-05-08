Песчаная буря накрыла целый город в Австралии
Мощная песчаная буря накрыла целый город в Австралии. Целых 20 минут сильный ветер и мельчайшие частицы песка не давали жителям выйти на улицу.
Все произошло в городе Милдьюра на северо-западе штата Виктория. Стихия обрушилась неожиданно, не оставив шансов укрыться пешеходам, оказавшимся на улице. Те, кто был за рулем автомобилей, предпочли остановиться и переждать стихию на обочине.
Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, а город погрузился во тьму. По словам местных жителей, это была сильнейшая буря за последние 40 лет. Кадрами природного апокалипсиса в соцсетях делятся очевидцы, пишет сайт tvc.ru
Песчаная буря в Австралии.
ИСТОЧНИК KP.RU