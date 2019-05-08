СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-08T12:06:11+03:00

На целых 20 минут день стал ночью [видео]

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Мощная песчаная буря накрыла целый город в Австралии. Целых 20 минут сильный ветер и мельчайшие частицы песка не давали жителям выйти на улицу.

Все произошло в городе Милдьюра на северо-западе штата Виктория. Стихия обрушилась неожиданно, не оставив шансов укрыться пешеходам, оказавшимся на улице. Те, кто был за рулем автомобилей, предпочли остановиться и переждать стихию на обочине.

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, а город погрузился во тьму. По словам местных жителей, это была сильнейшая буря за последние 40 лет. Кадрами природного апокалипсиса в соцсетях делятся очевидцы, пишет сайт tvc.ru

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707473" frameborder="0"></iframe> Песчаная буря в Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU