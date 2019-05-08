Минфин выделит 300,5 миллиардов рублей на покупку иностранной валюты

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-08T14:18:16+03:00

Валютные операции Министерство финансов будет проводить в период с 14 мая по 6 июня текущего года

Изменить размер текста: A A

В период с 14 мая по 6 июня текущего года Министерство финансов выделит 300,5 миллиардов рублей на покупку иностранной валюты, ежедневно для этих целей ведомство будет тратить 16,7 миллиардов рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +300,5 миллиардов рублей. Операции будут проводиться в период с 14 мая 2019 года по 6 июня 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,7 миллиардов рублей», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в сентябре прошлого года Центробанк принял решение прекратить покупку иностранной валюты на бирже - минимум до конца года с целью поддержки курса рубля. В ноябре в Минфине сообщили, что в 2019 году на закупку валюты будет потрачено полтриллиона рулей, но это не отразится на курсе.

ИСТОЧНИК KP.RU