2019-05-08T18:31:27+03:00
Происшествия

Кот напал на хозяйку, которая пыталась выбраться из чемодана

Домашний питомец перепугался и так исцарапал девушку, что ей потребовалась помощь [видео]
Елена АКИМОВА
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Кот напал на хозяйку, перепугавшись ее трюка с чемоданом. В Итоге девушке потребовалась помощьКот напал на хозяйку, перепугавшись ее трюка с чемоданом. В Итоге девушке потребовалась помощь
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Молодая американка стала жертвой своего домашнего кота. Питомец вовсе не сошел с ума, а просто испугался, застав свою хозяйку в огромном чемодане.

Девушка хотела похвалиться своему парню с каким огромным чемоданом она ездила в отпуск. Путешественница решила не просто отправить фото, а записать видео. Девушка включила телефон, а чтобы размеры были понятны, сама забралась внутрь.

Чемодан и в правду оказался огромным, девушка поместилась внутрь целиком, а когда начала выбираться, в комнату зашел кот. Начала представления он не видел и потому страшно перепугался.

Пушистый бросился на хозяйку и начал царапать её царапать до крови, снова и снова. Кое-как девушке удалось вырваться из когтистых лап и скрыться от нападавшего котейки.

Кот до смерти испугался хозяйки в чемодане и зверски напал на неё.

Только когда царапины чуть зажили, девушка поделилась роликом на своей странице в соцсети. Ролик набрал более 6,5 миллионов просмотров.

Многие предположили, что кот через чур агрессивен и его стоит показать специалисту. А некоторые призвали девушку избавиться не только от злорадного кота, но и от некого Джея, которого она звала на помощь, но он так и не пришёл, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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