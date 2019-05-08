Кот напал на хозяйку, которая пыталась выбраться из чемодана
Молодая американка стала жертвой своего домашнего кота. Питомец вовсе не сошел с ума, а просто испугался, застав свою хозяйку в огромном чемодане.
Девушка хотела похвалиться своему парню с каким огромным чемоданом она ездила в отпуск. Путешественница решила не просто отправить фото, а записать видео. Девушка включила телефон, а чтобы размеры были понятны, сама забралась внутрь.
Чемодан и в правду оказался огромным, девушка поместилась внутрь целиком, а когда начала выбираться, в комнату зашел кот. Начала представления он не видел и потому страшно перепугался.
Пушистый бросился на хозяйку и начал царапать её царапать до крови, снова и снова. Кое-как девушке удалось вырваться из когтистых лап и скрыться от нападавшего котейки.
Кот до смерти испугался хозяйки в чемодане и зверски напал на неё.
Только когда царапины чуть зажили, девушка поделилась роликом на своей странице в соцсети. Ролик набрал более 6,5 миллионов просмотров.
Многие предположили, что кот через чур агрессивен и его стоит показать специалисту. А некоторые призвали девушку избавиться не только от злорадного кота, но и от некого Джея, которого она звала на помощь, но он так и не пришёл, пишет Ридус.
ИСТОЧНИК KP.RU