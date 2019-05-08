2019-05-08T18:53:21+03:00
Общество

В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные

По мнению сенатора Сергея Калашникова, они не нужны ни людям, ни государству
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходныеВ Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходныеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников предложил разделить длинные праздничные выходные. В частности, речь идет о зимних и майских праздниках.

По словам Калашникова, такие длинные выходные наносят существенный ущерб экономике страны.

Кроме того, из-за повышения цен на билеты россияне стали реже куда-либо уезжать в праздники, поэтому они не нуждаются в таком длинном отпуске. По мнению Калашникова, будет гораздо удобнее раскидать длинные каникулы по другим праздникам.

С другой стороны, сенатор понимает, что такие длинные майские праздники уже стали привычными для граждан.

- в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как впрочем и зимние, - это святое, - приводит слова Калашникова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Яндекс будет транслировать торжественные мероприятия 9 мая в высоком качестве
Столичных водителей призвали отказаться от личного авто на 9 мая
Трамп снова заявил о готовности встретиться с лидером Ирана
Вашингтон повысит пошлины на китайские товары в 2,5 раза
Кот напал на хозяйку, которая пыталась выбраться из чемодана
В аэропорту «Домодедово» ищут взрывчатку
Лондон призвал Запад усилить давление на Россию и Венесуэлу
В Измайлово мужчина обнаружил мину
Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева чиновник доволен приговором
Боевики в Сирии выпустили 12 реактивных снарядов в сторону авиабазы Хмеймим
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия
В аэропорту Мьянмы упал самолет из Бангладеш
Захарова: высылка двух шведских дипломатов - ответная мера
Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчас
Порошенко согласился прийти на допрос в Генпрокуратуру
В Подмосковье развернут 420-ти метровую георгиевскую ленточку
Дело Кокорина и Мамаева: Суд постановил уничтожить деревянный стул, которым избили Пака
В США продают одежду и подушки со снимками из Освенцима
Лидер Палаты общин Британии намерена заменить Мэй на посту премьера
Жителей Донбасса, получивших российский паспорт, лишат социальных выплат
Путин почтил память жертв авиакатастрофы в Шереметьево
В Совфеде увидели провокацию в осквернении памятника советским воинам в Австрии
Лавров считает, что напряженность в отношениях США и Ирана повлияет на ситуацию в Сирии
В ФРГ сожалеют о частичной приостановки Ираном обязательств по ядерной сделке
Савченко заявила, что суд над ней будет «интересным, но не быстрым»
КНДР будет обсуждаться на встрече Помпео и Лаврова в Сочи 14 мая
«Атлетико» может пригласить Консейсау на место Симеоне