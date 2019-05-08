В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные

СЕГОДНЯ 18:53 2019-05-08T18:53:21+03:00

По мнению сенатора Сергея Калашникова, они не нужны ни людям, ни государству

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Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников предложил разделить длинные праздничные выходные. В частности, речь идет о зимних и майских праздниках.

По словам Калашникова, такие длинные выходные наносят существенный ущерб экономике страны.

Кроме того, из-за повышения цен на билеты россияне стали реже куда-либо уезжать в праздники, поэтому они не нуждаются в таком длинном отпуске. По мнению Калашникова, будет гораздо удобнее раскидать длинные каникулы по другим праздникам.

С другой стороны, сенатор понимает, что такие длинные майские праздники уже стали привычными для граждан.

- в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как впрочем и зимние, - это святое, - приводит слова Калашникова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU