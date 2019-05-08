В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные
Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников предложил разделить длинные праздничные выходные. В частности, речь идет о зимних и майских праздниках.
По словам Калашникова, такие длинные выходные наносят существенный ущерб экономике страны.
Кроме того, из-за повышения цен на билеты россияне стали реже куда-либо уезжать в праздники, поэтому они не нуждаются в таком длинном отпуске. По мнению Калашникова, будет гораздо удобнее раскидать длинные каникулы по другим праздникам.
С другой стороны, сенатор понимает, что такие длинные майские праздники уже стали привычными для граждан.
- в России есть определенные культурные традиции, и в соответствии с ними майские праздники, как впрочем и зимние, - это святое, - приводит слова Калашникова РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU