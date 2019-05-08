Зеленский сфотографировался с ветераном ВОВ и связной УПА*

СЕГОДНЯ 23:28 2019-05-08T23:28:51+03:00

Новый президент Украины призывает чтить память всех, кто "боролся против нацизма и погиб за Украину"

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию, на которой он вместе с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Залужным и связной Украинской повстанческой армии* (УПА*, боевое крыло Организации украинских националистов) Прасковьей Зеленчук-Потяг. На фотографии они пожимают друг другу руки.

В подписи к снимку новый глава республики пояснил, что 8 мая в День памяти и примирения в стране вспоминают и чтят всех, кто "боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны". Также Зеленский пожелал всем украинцам мира.

Напомним, что День памяти и примирения был учрежден на Украине верховной радой 9 апреля 2015 года. Так страна приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

Кроме того было изменено название Дня Победы, который все еще отмечается в стране 9 мая. Из него вычеркнуто упоминание о Великой Отечественной войне. Теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов"

ИСТОЧНИК KP.RU