В музее шпионажа в Вашингтоне выставили ледоруб, которым убили Троцкого

СЕГОДНЯ 05:08 2019-05-09T05:10:10+03:00

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Международный музей шпионажа в Вашингтоне впервые за за много лет выставил в экспозиции ледоруб, которым Рамон Меркадер убил в Мексике российского революционера Льва Троцкого. Артефакт нашел и преподнес в дар музею американский историк и предприниматель Кит Мелтон.

Орудие убийства долго считалось утраченным. Коллекционер искал его в течение 40 лет в Мексике, России, Европе. А когда нашел, потратил еще три года на установление подлинности ледоруба.

Ледоруб, которым Рамон Меркадер убил Льва ТроцкогоФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Сразу после убийства Троцкого, полиция показала ледоруб прессе. Остались его фотографии и многочисленные описания, как в газетах, так и в материалах полиции. После пресс-конференции орудие передали в полицейское хранилище улик, где оно и пролежал многие годы, передает ТАСС.

Артефакт нашелся в 2005 году в доме у жительницы мексиканской столицы Аны Алисии Салас. Она получила его в наследство от деда - сотрудника тайной полиции Альфреда Саласа. Тот в 1946 году решил открыть музей криминалистики и забрал ледоруб себе. Однако инструмент несколько раз пытались выкрасть из экспозиции, и его заменили копией.

Полиция на пресс-конференции в 1940 году представила СМИ орудие убийстваФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

По словам Мелтона, подлинность ледоруба подтверждают его размеры (Меркадер укоротил древко, чтобы орудие было удобнее прятать), следы ржавчины, которые полностью совпадают со следами отпечатков окровавленных пальцев (их хорошо видно на фотографиях 1940 года); клеймо производителя, о котором не сообщали прессе, но есть записи в документах полиции и бумага, в которой сказано, что ледоруб списан из хранилища улик в Мехико в 1946 году.

Рамон Меркадер (1913-1978), которого считают тайным агентом НКВД, смертельно ранил 60-летнего Льва Троцкого 20 августа 1940 года в Мехико. Революционер умер на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU