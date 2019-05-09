Северная Корея осуществила запуск неустановленных снарядов

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-09T11:50:51+03:00

Запуск был произведен из провинции Пхёнан-Пукто в восточном направлении

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В четверг, 9 мая, Северная Корея в 16:30 по местному времени (08:30 мск) осуществила запуск неустановленных снарядов из провинции Пхёнан-Пукто.

«Север выпустил снаряды из провинции Пхёнан-Пукто в 16:30 по местному времени в восточном направлении», - цитирут агентство Yonhap заявление южнокорейских военных в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея

Ранее, 4 мая, сайт kp.ru писал о том, что Белый дом пообещал следить за ситуацией с запуском ракет в Северной Кореи, поскольку американские эксперты считают, что КНДР не обещала полностью прекратить все испытания ракет. За несколько часов до заявления Вашингтона Пхеньян осуществил испытательный запуск ракеты малой дальности. Ракета была запущена на восточном побережье страны из района порта Вонсан в направлении Японского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU