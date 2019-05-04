Белый дом пообещал следить за ситуацией с запуском ракеты в КНДР

СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-04T06:30:59+03:00

В Белом доме знают о запуске ракеты в КНДР Фото: REUTERS

Американские эксперты считают, что Северная Корея не обещала прекратить все испытания ракет

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Администрация США ознакомлена с информацией о запуске ракеты малой дальности в КНДР и будет следить за ситуацией. Об заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По данным телеканала CNN, скорее всего снаряды, выпущенные в субботу, не попадают в категорию оружия, которое Пхеньян обещал Вашингтону прекратить испытывать в рамках переговоров по денуклеаризации.

"Северная Корея никогда не обещала полностью прекратить все испытания ракет. Она соглашалась на добровольный мораторий на испытания ракет большой дальности, таких как межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь США"», - заявил специалист Вашингтонского Центра национальных интересов Гарри Казианис.

По его мнению, Пхеньян разочарован итогами недавнего саммита с Вашингтоном, который проходил во Вьетнаме, и не доволен отсутствием гибкости в позиции администрации Трампа об ослаблении санкций. Он отметил, что Ким Чен Ын вероятно "решил напомнить миру - и особенно Соединенным Штатам - о том, что его оружейные возможности растут с каждым днем".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 4 мая в Северной Корее состоялся испытательный запуск ракеты малой дальности. КНДР запустила ракету из района порта Вонсан на восточном побережье страны в направлении Японского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU