2019-05-04T04:57:04+03:00
Политика

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Южнокорейские и американские военные выясняют обстоятельства запуска
Юлия ДИВЕЕВА
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Северная Корея провела запуск ракеты в сторону Японского моряСеверная Корея провела запуск ракеты в сторону Японского моряФото: REUTERS
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В субботу, 4 мая в Северной Корее состоялся испытательный запуск ракеты малой дальности. Об этом сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея.

По данным соседей, КНДР запустила ракету из района порта Вонсан на восточном побережье страны в направлении Японского моря. Сейчас южнокорейские и американские военные собирают более подробную информацию о запуске, передает агентство Yonhap.

Как писал сайт kp.ru, в начале марта этого года СМИ сообщили, что власти Северной Кореи могут готовиться к проведению ракетного пуска в ближайшее время. На снимках научно-исследовательского центра КНДР Санмундом видны легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны и два подъемных крана.

Журналисты предположили, что с их помощью велась сборка баллистических ракет и ракет для запуска спутников. В это же время Госдепартамент сообщил, что администрация президента Дональда Трампа рассчитывает достичь полной денуклеаризации КНДР к январю 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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