2019-05-09T13:46:30+03:00
Политика

Зеленский призвал быть благодарными ветеранам за победу над нацизмом

Избранный президент Украины отметил, что нельзя преуменьшать вклад украинцев в Великой Отечественной войне
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Зеленский призвал быть благодарными ветеранам за победу над нацизмом. Фото: соцсетиЗеленский призвал быть благодарными ветеранам за победу над нацизмом. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди должны благодарить своих родных за победу над нацизмом, а также за то, что позволили нынешнему поколению родиться. По его словам, 9 мая – это День благодарности.

«Сегодня - 9 мая. Это наш День благодарности. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое, - написал он в «Фейсбуке». - Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить».

Кроме того, Зеленский подчеркнул значительный вклад украинцев в победу над нацизмом, отметив, что «никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев».

Избранный глава Незалежной 9 мая посетил могилу своего деда – Семена Зеленского, который боролся прошел всю войну в борьбе против нацизма.

При этом действующий президент Украины Петр Порошенко накануне в ходе выступления по случаю Дня победы над нацизмом отметил, что за последние годы граждане страны смогли открыть для себя новые страницы истории войны, которые, по его словам, тщательно пытались скрывать в течение длительного времени.

Ранее сайт kp.ru писал, что тысячи людей вышли на акцию "Никто не забыт, ничто не забыто" в центре Киева. Мероприятие проводится по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве задержали организатора альтернативной акции «Бессмертный полк»
СПЧ прорабатывает предложение по амнистии к следующему юбилею Победы
Песков: встреча Путина и Трампа пока не планируется
Путин произнес тост «за прославленное поколение победителей»
В Киеве проходит торжественная акция «Никто не забыт, ничто не забыто»
В Черногории суд заочно приговорил двух россиян за попытку госпереворота
Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата
Северная Корея осуществила запуск неустановленных снарядов
Путин после окончания Парада Победы пожал руку всем ветеранам
Участвующая в Параде Победы военная техника прошла по Красной площади в Москве
Bloomberg: Китай ждет крупнейший в его истории дефолт
Торжественное шествие колонн военнослужащих и курсантов началось на Красной площади в честь Дня Победы
Владимир Путин поздравил с Днем Победы
Шойгу впервые выехал на Парад Победы 9 мая на новейшем российском кабриолете Аурус
Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву на парад Победы
В Москве отменили воздушную часть парада Победы
Начался Парад Победы на Красной площади в Москве
Депутат Рады считает, что Украина распадется по югославскому сценарию
Пушков прокомментировал слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Ветеранов Великой Отечественной войны чествуют в Нью-Йорке
В штабе Зеленского сообщили, что все кадровые назначения будут после инаугурации
В Венесуэле задержан первый вице-спикер Национальной ассамблеи
Дядя Жириновского вывез с фронта тысячи раненых
Россия намерена построить 12 модернизированных фрегатов
Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета «Суперджет»
В Лос-Анджелесе при обыске дома нашли свыше тысячи единиц оружия
Погода в Москве на 9 мая 2019 года: ожидается до 26 градусов тепла
В команде Зеленского закон о языке сравнили с кнутом