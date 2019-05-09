Зеленский призвал быть благодарными ветеранам за победу над нацизмом

СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-09T13:46:30+03:00

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди должны благодарить своих родных за победу над нацизмом, а также за то, что позволили нынешнему поколению родиться. По его словам, 9 мая – это День благодарности.

«Сегодня - 9 мая. Это наш День благодарности. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое, - написал он в «Фейсбуке». - Благодарности тем, кто боролся с нацизмом - и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить».

Кроме того, Зеленский подчеркнул значительный вклад украинцев в победу над нацизмом, отметив, что «никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев».

Избранный глава Незалежной 9 мая посетил могилу своего деда – Семена Зеленского, который боролся прошел всю войну в борьбе против нацизма.

При этом действующий президент Украины Петр Порошенко накануне в ходе выступления по случаю Дня победы над нацизмом отметил, что за последние годы граждане страны смогли открыть для себя новые страницы истории войны, которые, по его словам, тщательно пытались скрывать в течение длительного времени.

Ранее сайт kp.ru писал, что тысячи людей вышли на акцию "Никто не забыт, ничто не забыто" в центре Киева. Мероприятие проводится по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU