Канадец рассказал, как его пса «подкупает» медведь
Писатель из Канады Джесси Джордана рассказал, как его пса по кличке Брик, которого мужчина называет «пушистый сын», в третий раз «подкупает» медведь, живущий неподалеку и желающий поживиться человеческим мусором.
«У моего глупого пушистого сына только одна работа по ночам: лаять на всякие штуковины, чтобы они уходили. Всё просто, да? Однако медведь узнал, что моего пушистого сына можно купить. Это уже третий раз, когда он приносит ему оленьи кости в обмен на доступ к моему мусору, а тот соглашается», - жалуется писатель в своем аккаунте в Твиттере.
По словам канадца, у него сейчас нет выбора, кроме привлечения своего пса «к ответственности». Писатель рассказал, что он очень хорошо кормит своего «пушистого сына» и даже привозит ему те самые оленьи кости. «Но он всё равно готов продать меня какому-то медведю!», - восклицает Джесси Джордана.
Писатель пояснил, что медведь не опасен, предпочитает спать на улице и «просто пытается найти что-нибудь в мусорках, лагерях или хижинах».
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ИСТОЧНИК KP.RU