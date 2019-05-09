2019-05-09T13:58:01+03:00
Общество

Канадец рассказал, как его пса «подкупает» медведь

По словам писателя из Канады, хищник приносит его питомцу оленьи кости в обмен на доступ к мусору
Елена ГИЛЬМАНОВА
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По словам писателя из Канады, хищник приносит его питомцу оленьи кости в обмен на доступ к мусоруПо словам писателя из Канады, хищник приносит его питомцу оленьи кости в обмен на доступ к мусоруФото: Страница в социальной сети героя публикации
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Писатель из Канады Джесси Джордана рассказал, как его пса по кличке Брик, которого мужчина называет «пушистый сын», в третий раз «подкупает» медведь, живущий неподалеку и желающий поживиться человеческим мусором.

«У моего глупого пушистого сына только одна работа по ночам: лаять на всякие штуковины, чтобы они уходили. Всё просто, да? Однако медведь узнал, что моего пушистого сына можно купить. Это уже третий раз, когда он приносит ему оленьи кости в обмен на доступ к моему мусору, а тот соглашается», - жалуется писатель в своем аккаунте в Твиттере.

По словам канадца, у него сейчас нет выбора, кроме привлечения своего пса «к ответственности». Писатель рассказал, что он очень хорошо кормит своего «пушистого сына» и даже привозит ему те самые оленьи кости. «Но он всё равно готов продать меня какому-то медведю!», - восклицает Джесси Джордана.

Писатель пояснил, что медведь не опасен, предпочитает спать на улице и «просто пытается найти что-нибудь в мусорках, лагерях или хижинах».

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как самый известный в России медведь отметил свой юбилей. Хищник постоянно становится героем публикаций британских СМИ, поскольку он жители обнимаются с ним как с домашним питомцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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